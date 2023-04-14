شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على برومو فيلم بعد الشر.. على ربيع يتحول إلى قرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم بعد الشر للفنان على ربيع البرومو الرسمى للعمل المقرر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى، وسيطرت الكوميديا على البرومو الذى شهد ظهور أبطال الفيلم، كما تحول الفنان مرتين ضمن أحداث البرومو المرة الأولى تحول إلى قرد، أما المرة الثانية تحول إلى فتاة.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.