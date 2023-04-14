شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام المصرية "صاحبتى" و"ماما" و"هى فى برلين" بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثالثة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو، وكذلك عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

ويأتي برنامج عروض الأفلام القصيرة كالتالي:

ألمظ – إخراج ميا بيطار (السودان)

حمزة أطارد شبحًا يطاردني – إخراج ورد كيال (فلسطين)

دمي ولحمي – إخراج إيناس العرصي (تونس، لبنان)

رقم هاتف قديم – إخراج علي سعيد (السعودية)

سيدة البرمة – إخراج ميشيل وجابي زرازير (لبنان)

صاحبتي – إخراج كوثر يونس (مصر)

عبد – إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)

عثمان – إخراج خالد زيدان (السعودية)

عرض – إخراج نادية الخاطر (قطر)

عن بعد – إخراج راشيل عون (لبنان، قطر)

فلسطين 87 – إخراج بلال الخطيب (فلسطين)

ماما – إخراج ناجي إسماعيل (مصر)

ممزق – إخراج جعفر معتز (السويد، الدنمارك، الأردن)

واحد لثمانية – إخراج لين طويلة (لبنان)

وهي في برلين – إخراج سندس شبايك (مصر، ألمانيا)

يد أمي – إخراج كاردينا هيمن (العراق)

يرقة – إخراج ميشيل ونويل قسرواني من لبنان.

البرنامج يضم 45 فيلمًا (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا)، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية، تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم المعهد السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).