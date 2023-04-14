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شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 22.. طه القماش يطلب من راوية الزواج.. ورشاد يسعى لشراء لقب بك والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى رشاد للحصول على لقب بك، عن طريق وساطة أحد الأشخاص له صلة داخل قصر الملك، ويخبره بأنه يجب أن يغير مهنته ويصبح معروفا.كما يوافق طه القماش على زواج عائشة من علوان، ويخبر والدته بموافقته.
قنوات عرض سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.
تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.