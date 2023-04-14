شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. روبى تدافع عن القتيلة أمام الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث نشرت عائلة ضرغام الشائعات حول سلمي القتيلة، ومن ثم بدأت الصحافة والتليفزيون يتحدثون عن القضية، فذهبوا جميعا لبيت العمدة صفية "روبي" وخرجت لهم ودافعت عن سلمي ووصفتها بالبنت الملاك الطيبة، وبدأت الأسئلة تنهال عليها، فتركتهم ودخلت منزلها.

مسلسل"حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.