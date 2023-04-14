شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 22.. جابر يبدأ عمله مع جون ومهرة تفتتح مصنعها الخاص بالملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 مصنعها الخاص بالملابس وسط فرحتها الشديدة، بحضور زيدان (ماجد المصري)، ولولي (آيسل رمزي)، كما يذهب جابر (أحمد العوضي) لمقابلة جون (طارق النهري) ليبدأ رسميا العمل معه، ويمضى على العقد الخاص بالعمل.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.