شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 22.. جابر يواجه أنور بعد عمله مع جون ويتزوج من نوسة عرفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه جابر (أحمد العوضي) أنور الزيات (أحمد بدير) بعد مقابلته جون (طارق النهري) من ورائه، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22، ويخبره أنه طلب العمل معه وهو وافق، ليخبره جابر أنه سيعمل بمفرده خلال الفترة المقبلة، ويتركه ويغادر، كما تشهد الحلقة زواجه عرفيا من نوسة (دنيا المصري).

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.