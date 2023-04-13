شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 7.. إصابة منى زكى بجرح عميق على المركب ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، توجيه "حنان" منى زكي، حديثها لـ "حمدى" خالد كمال بأنها تغاضت عن ما حدث هذه المرة ولكن في المرة المقبلة لن يمر الامر مرور الكرام.

انطلقت "حنان" لرحلة الصيد مرة أخرى بصحبة الصيادين، وأثناء قيامهم بإلقاء الشبك ومساعدتها لهم، إسقطها الشبك أرضاً مما تسبب في اصابته بجرح عميق، وأراد "حمدى" أن يقوم بتخييط الجرح ولكنها رفضت بعد أن أخبرها بأنه يجب خلع البنطلون حتى يتمنك من ذلك، لتظل تنزف اكلثير من الدماء، حتى عادوا إلى الميناء واصطحبها "ربيع" رشدى الشامى للمستشفى.

وفاقت "حنان" من البنج بعد خضوعها لخياطة الجرح، وأخبرها الطبيب بأنها بخير ولكن فقدان الدم كثيراً هو ما يسبب لها عدم اتزان، واصطحب "زكريا" أحمد خالد صالح، أولادها لها داخل المستشفى حتى يطمئنوا عليها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7