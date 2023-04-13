شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. نيللى كريم تعود للنجع تحت حماية كمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداث عديدة، حيث ذهب حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" لمنزل نادرة "نيللي كريم"، وطمئنها ووعدها أنه سيحميها، وقال لها إن جلوسها وحدها بالمنزل سيعرضها للخطر، واصطحبها معه للنجع ودخلت أمام الجميع وهي في حمايته.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.