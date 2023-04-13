شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 22.. جومانا مراد تفجر مفاجأة للجميع وتتزوج أحمد الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث ذهب عزت "أحمد الشافعي" لبيت دميانة "چومانا مراد" وصوّب المسدس نحوها كي يقتلها، وعندما رأت المسدس سألته باكية لماذا تريد قتلي، بكى وأنزل المسدس، وفهمت دميانة أن أحدهم قد حرضه على ذلك، وهنا فررت دميانة أن تتزوج من عزت وفجرت مفاجأة للجميع وأولهم مسعود الذى كان ينتظر موافقتها على الزواج منه.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.