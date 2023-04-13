شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 7.. مها نصار تعنف زوجها بعد تسليمه شقيقتها لـ دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، بمشهد جمع بين "إبراهيم" على الطيب وزوجته "سناء" مها نصار، وبعد الحديث سوياً، ظن "إبراهيم" بأن زوجته تعلم باتفاقه مع "صالح" دياب، لتسليم شقيقتها "حنان" منى زكي حتى تخرج من الحبس، لتعنفه "سناء" بما فعله وأخبرته بأن يتركها بالسجن ولا يسلم شقيقتها.

وانتقل المشهد إلى "حنان" منى زكى والتي ذهبت لإلحاق ابنتها بالحضانة، وذهبت بعد ذلك مصطحبة ابنها "ياسين" لشراء بعض الكشاكيل والكتب الخارجية رغم عدم تقديم ابنها بالمدرسة، ولكن حتى يكون جاهزاً عند دخوله.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد فى حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 7