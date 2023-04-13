شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 22.. الضابط حسام يلمح بحبه لمايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث اصطحب الضابط حسام "سماح" مايان السيد إلى منزل جده للاطمئنان عليه بعدما تلقى مكالمة هاتفية من والدته والتى أخطرته أن جده مريض، ليلغى حسام خروجة السينما، حيث أصرت سماح للذهاب معه، وخلال حديثهما حاول الضابط حسام أن يلمح بحبه لسماح ولكنها فى دنيا أخرى ولم تفهم تلك التلميحات.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.