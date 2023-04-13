شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 7.. خالد كمال يتجسس على منى زكي أثناء نومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، أثناء رحلة المركب طلب "ربيع" رشدى الشامى من "حنان" منى زكي، أن تخلد للنوم بغرفتها بالمركب حتى ترتاح ويقوم هو بقيادة المركب.

ذهبت "حنان" لغرفتها ولكنها وجدت أن شبابيك الغرفة غير آمنة ومكشوفة، فنزلت لمخزن السمك بالمركب لإحضار بعض الكراتين للصقها على الشبابيك، وللصدفة اكتشفت صندوق مخبأ به بعض الجمبرى الذى قام أحد الصيادين بتخبئته حتى يسرقه، ولكنها لم تتحدث في هذا الأمر.

وقامت "حنان" بتغطية شبابيك الغرفة وخلدت للنوم، وحاول "حمدى" خالد كمال أن يتجسس عليها أثناء نومها وقام بفتح أحد الشبابيك، وبعد مشاهدته لها ذهب مسرعا وأغلق الشباك سريعاً بسبب استيقاظها، وبحثت "حنان" عن الشخص الذى فعل ذلك وهى ممسكة بـ "سكين" ولكنها لم تجد شيئا، وطلبت من "ربيع" أن يذهب للنوم وهى ستقود المركب.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 7