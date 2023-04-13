شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. نيللي كريم تستعين بطبيب لإحضار أدوية مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث طلبت نادرة "نيللي كريم" من أحد الأطباء الصيادلة والتي كانت تعمل معهم كممرضة في المستشفى، أدوية مخدرة ممنوعة من التداول، وعندما وصلت لها وضعتها على المشروب المسحور الذي أعطاها له الشيخ لعمل السحر لمسعود "أحمد عيد"، فكيف ستعطيه لمسعود هذا ما سيتضح خلال الحلقات القادمة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.