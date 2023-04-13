شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 22.. منذر رياحنة يهدد شقيقته إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة يذهب الفنان منذر رياحنة ويهدد أخته دلال أنه سوف يقوم بفضح سرها أمام زوجها محمد رمضان، وأنه يمتلك صورة لها وهى مع بلال شامة، والتي تطلب منه وتستسمحه ألا يخبره، فيطلب منها أن تأتى منزلهم، لتطلب السماح من أبوها وأمها وإلا سوف يفضح سرها، لتقوم دلال بسرقة موبيل أخوها بعد إرسال بلطجية له حتى لا يفضح سرها.

وذهبت الفنانة زينة الزوجة الرابعة إلى الدكتور ليخبرها أنها حامل، وأبلغت هالة صدقى والددة زوجها جعفر العمدة، وشعرت بالسعادة.

ويذهب محمد رمضان إلى أحمد داش فى المنزل ويطلب منه أن يسافر معه إلى خالته التى تقطن بالإسكندرية ظنا منه أن لديها معلومات تعرفها عن بلال شامة تفيده لمعرفة طريق ابنه.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة مشهدا دراميا قويا وهو ذهاب الفنان محمد رمضان إلى شقيقه أحمد فهيم، ويواجهه بشكل مباشر ويقوم بسؤاله "هل أنت المسئول عن خطف ابنى"، ويطلب من سيد أن يحلف على كتاب الله أنه غير مسئول عن خطف ابنة، بالإضافة إلى أنه غير مسئول عن التعدى على زوجته دلال والتخلص من ابنها فى بطنها، ويحلف سيد على كتاب الله أنه غير مسئول عن كل ذلك، ويطمئن قلب جعفر العمدة.

وخلال الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة بدأ الفنان محمد رمضان الشك فى كل المحيطين به حول خطف ابنه، وتأجير بلال شامة من أجل إتمام عملية الخطف من 19 سنة.

وتحدث مع زوجته الثانية إيمان العاصى قائلا: "قابلت بلال شامة وبعد ما وصلتله صدمته سيارة ومات، أنا مش عارف أصدق مين ليه قالى إن اللى عمل كدة حد من أهل بيتى ومات قبل ما أعرف هو مين".

وأضاف: "مش عارف إنتي خطفتي ابن ثريا وهي سقطتك ولا العكس، وليه أخوكى قالى إنه المسئول عن خطف ابنى من عشرين سنة، أشك فى مين طيب في أمي ولا نرجس ولا عايدة اللي متعرفش حاجة ولا أشك في سيد أخويا".

وبدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة بزيارة الفنان محمد رمضان منزل أحمد داش، ويتفاجأ برن جرس الباب بالفنان مجدى بدر "بلال شامة"، ويرى جعفر بلال، والعين في العين، ثم يجري جعفر نحوه، ويضربه ضربا مبرحا ويسأله "مين اللى وزك عليا خطف ابنى وداد"، ولكن لم ينطق بلال شامة إلا أن صدمته سيارة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.