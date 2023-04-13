شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 22.. سميرة تحرض عزت على قتل دميانة بعد رفضها الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث ذهبت ريم رؤوف "سميرة " لعزت "أحمد الشافعي" وحرضته على قتل دميانة "چومانا مراد" بعد رفضها الزواج منه، وقالت له إن السبب هو مسعود "أحمد عيد" فقد عشمته بالزواج، كما كشفت سميرة له سر الآثار التى توجد أسفل منزل دميانة، وقالت له إنه إذا قتلها سيرث المنزل بالآثار.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.