شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 7.. منى زكي تظهر قوتها وتنجح فى صيد السمك بنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "حنان" منى زكي وطقم البحرية "الصيادين" لطلعة بالبحر، وأخبرت "شنو" أحمد عبد الحميد أنها تريد تجربة الشبك الجديد.

فيما قام "عيد" بحركة خاطئة أثناء لم الشباك وأخبرته "حنان" بأن يتوقف، وبعد أن أخبرها بأنه ليس عمله وكان من المفترض أن يتواجد شخص إضافى من الصيادين، قامت هى بمساعدتهم رغم أن المهنة تحتاج إلى قوة كبيرة، ونجحت في صيد الكثير من السمك والجمبرى.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7