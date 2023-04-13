شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: محمد رمضان فنان موهوب ومبسوطة بنجاح "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بتعاونها مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل جعفر العمدة، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تربط بينهما علاقة صداقة قوية منذ فترة كبير، وهو فنان شاطر وموهوب وحرص على تقديم مسلسل ناجح فى موسم رمضان الحالى.

وقالت عن شخصية ثريا التى أجادت تقديمها في مسلسل "جعفر العمدة": "المخرج محمد سامى هو الذى تحدث معى عن الدور، وقال لى إنه كتب الدور ومتخيلنى فيه، ولما قريت الورق تعايشت مع ثريا وذاكرتها كويس جدًا، والحمد لله تقمصت شخصيتها، رغم أنها شخصية بعيدًا تمامًا عن شخصيتى الحقيقية، فهى مختلفة عنى واستحالة أتجوز واحد يشبه شخصية جعفر العمدة ويكون لديه أكثر من زوجة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.