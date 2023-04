شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 2.. محمد فراج يحبط عملية إرهابية لتفجير قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل حرب عن مفاجأة كبرى ألا وهى عمل المهندس زياد (عماد الطيب) الصديق المقرب للرائد عمر الإمام (محمد فراج) مع التكفيرى الشيخ عثمان (أحمد السقا)، حيث استعان به الأخير من أجل تصنيع الصواريخ التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، ويأمر عثمان بتوفير كافة الأدوات التى طلبها المهندس زياد.

المشهد ينتقل إلى قسم الشرطة، وعملية تمشيط حول القسم للبحث عن العناصر الإرهابية التى تستعد لتفجير القسم، ويستطيع الرائد عمر القبض على عنصرين من العناصر الإرهابية، واستطاع العنصر الثالث الهروب، وبعد ثم عثر عمر والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) على عبوة ناسفة بجانب القسم، ليأخذها عمر ويرميها فى بلاعة قبل ثوانٍ من انفجارها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك،