حفلات عيد الفطر 2023|عبد الله الرويشد في جلسة غنائية خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان عبد الله الرويشد جمهوره، في جلسة خليجية خاصة بالكويت، وذلك ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك.

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ومن المقرر ان تقام الجلسة في الـ 24 من إبريل الجاري على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

كان عبد الله الرويشد قد طرح مؤخرًا أغنية "التقينا"، والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"التقينا بعد ما فات الاوان اجمعتنا الصدفة في نفس المكان بس مو نفس الحنان والامان اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان التقينا *** افترقنا واجتمعنا من جديد

بس شوقي ماهو شوقي انا احس قلبي معاك ثلج وجليد بس غدرك نار تحرق في عروقي *** رد للي جيت منه اللي دمرني و خذاك لو زرعت الدنيا جنة لحظة ما ابقى معاك عمري كله كان بيدك فرصة وضاعت من ايدك انا اسف لازم امشي في غيرك ينتظرني اللي لو دمعة برمشي يحتضنها ويحتضني وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي