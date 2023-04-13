مهرجان صيف الكويت 2023| موعد أمسية أنغام المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة أنغام في ليالي صيف الكويت الغنائية، التي تبدأ خلال مايو القادم، وتضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

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ومن المقرر ان يقام حفل أنغام في الـ 11 من مايو على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال "نسينا نعيش"، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها"فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان

بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في

الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيانونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسيكمان طلعت ما بتنسيش"