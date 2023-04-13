تامر عبدالمنعم يشيد بـ محمد سامي ومحمد رمضان .. "لديهم سر الخلطة"

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بالاداء الذي يقدمه فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة"، ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، واختص بطل العمل محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

نشر تامر عبدالمنعم صورة لبوستر المسلسل وعلق عليه، قائلًا:" كلام من الاخر، محمد رمضان نجم رمضان بلا منازع ومحمد سامي المخرج الافضل by far، والاتنين أكتر ناس فاهمين سيكلوجية الجمهور ومعاهم سر الخلطة، والجريمة ان البعض بيهاجم رمضان وهو الوحيد اللي عارف ينافس ويشرف الدراما المصرية ".

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وأضاف "عبدالمنعم":" وانا عن نفسي في غاية الندم علي ان ظروفي ماسمحتش ليًا اني اشتغل معاهم في جعفر العمدة ".

وقال:" شابوه احمد فهيم عمل دور سيد احسن من اي حد بما فيهم انا لو كنت عملته".

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد إعتذر عن

المشاركة في أحداث مسلسل جعفر العمدة في بداية تصويره نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

ونال مسلسل جعفر العمدة العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أو النقاد من بداية عرضه وحتى الآن.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.