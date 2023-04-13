المداح أسطورة العشق الحلقة 23 .. حمادة هلال مُتهم بخيانة زوجته

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» ظهور خلافات جديدة بين «رحاب – هبة مجدي» وبين «صابر المداح – حمادة هلال»، بعدما تثير شقيقتها «منال – دنيا عبدالعزيز» شكوكها ضد زوجها وتؤكد لها أنها يخونها مع امرأة أخرى.

وتصل رحاب إلى مكان زوجها صابر وتفاجأ بوجوده مع «تاج – يسرا اللوزي» وهو يتغزل فيها، وتتهمه زوجته بالخيانة الزوجية، وترفض سماع أي مببرات منه، وهو الأمر الذي يزيد من فتيل الخلافات بينهما، ويصر صابر أن تاج تقف بجانبه في أزمته وتقوم بمساعدته فقط وهو الأمر الذي ترفض سماعه رحاب.

اقرأ ايضًا .. المداح أسطورة العشق الحلقة 22 .. حمادة هلال في ورطة بسبب الجن

الأمر الذي يجعل الأمور تتفاقم، وعلى أساسها يقرر حمادة هلال ترك المنزل، والذهاب للمعيشة داخل منزل والده القديم بعيدا عن الأجواء المشحونة بينه وبين زوجته.

ويظهر «عماد – تامر شلتوت» بشكل مفاجئ لزوجته «عائشة» في المنام، ويخبرها أنه شخص غير حقيقي، وأنه يجب عليها الوقوف مع صابر في أزمته، في الوقت نفسه تظهر الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي» لـ«الأمير – عبدالعزيز مخيون» وتهدده بأنه في حال مساعدة صابر المداح في طريق الخير ستحرمه من ابنته، وهو ما يجعل الأمير يتخوف من إظهار أي حقائق لمساعده «عصام – عصام السقا».

ومن المفاجآت التي تشهدها الحلقة فتح المقبرة الفرعونية أخيرا، وعندما يصل «حسن – خالد سرحان» إلى مقر المنزل الذي تتواجد بداخله المقبرة والذي شهد جريمة قتل «عمار» بالخطأ، يتفاجئ أن المقبرة فتحت أبوابها، وفجأة يظهر له «هايم – محمد رياض» ويعطيه حقيبة أموال مقابل أن يترك له المقبرة بكامل محتوياتها، وهو بالفعل ما يحدث، وعندما يصل حسن إلى المنزل تظهر له زوجته «أحلام –

رانيا فريد شوقي» وتعنفه بشده بسبب قيامه بزيارة المنزل المهجور الذي تتواجد فيه المقبرة دون علمها.

كما تظهر الحلقة محاولة «حمزة – أحمد كشك» الوصول إلى المكان الذي تختبئ فيه شقيقته «أمينة – سلمى أبوضيف»، على الرغم من أن خاله «الحاج سليم – أحمد ماهر» وابنته «سحر» على دراية كاملة بتحركاتها وأنها مازالت تتواجد داخل منزل صابر المداح.

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب «عصام – عصام السقا» إلى منزل صابر المداح، وإخباره بعدد من المعلومات المثيرة عن الأمير، وأنه يرفض رؤية ابنته، وأن حياة الأمير تغيرت كثيرا بعدما ظهر في حياته هايم، وأن الشكوك زادت حوله بعد الحادث الذي تعرض له في لبنان.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.