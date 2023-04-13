عملة نادرة الحلقة 22| أحمد عيد يخطف ابن نيللي كريم

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "عملة نادرة"، والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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تبدأ الاحداث بخطف مسعود (أحمد عيد) ليوسف، تصرخ نادرة (نيللي كريم) لخطفه، تتصل نادرة بأنس وتخبرها ماحدث.

يعود مسعود بيوسف وسط فرحه من الجميع يخبرهم عبد الجبار (جمال سليمان) ان يوسف له كل شيء" الأرض والأموال والبيت واسم العائلة"، يسأل عبد الجبار مسعود عن نادرة ويخبره انه بحث عنها ولم يجدها يطلب منه والدة البحث عنها لاسترجاع ارضهم، يؤكد عبد الجبار ان وجود يوسف معهم يسهل حضور نادرة.

تتصل نادرة بالدكتور منير الذي كانت تعمل معه قبل زواجها من بلال وتطلب منه دواء مسكن، تحاول والده عزت مساعدة ابنها وتخبره انها ستتحدث مع دميانة للموافقة على زواجها منه.

تتحدث ام عزت مع إسراء و تطلب منها التوسط عند دميانة، تسأل سميرة إسراء عن سبب زيارة ام عزت، تقابل سميرة عزت في السر وتشير له عن نية مسعود في الزواج من دميانة و تخبره ايضاً عن الاثار المدفونة اسفل منزل دميانة.



يرسل الدكتور منير الادوية المخدرة لنادرة، يذهب عزت لدميانة و يشهر سلاحه في وجهها و تسأله عن السبب و لكنه لا يرد، تدرك انه سيقتلها بسبب الأموال، تذكر دميانة عزت بمصير أولاده لو قتلها.

تتصل إسراء بنادرة وتطمئن على يوسف، تطلب دميانة من عزت ان ينتبه لعائلة عبد الجبار و أبو عصايا، يزور عبد الجبار دميانة وتفزع فور مشاهدته، تطحن نادرة الادوية المخدرة لأمر ما.

يواجه عبد الجبار دميانة امام عزت بصورتها مع نبيل اخو نادرة، يطلب عبد الجبار من دميانة ان تمضي على عقد بيعها للمنزل مقابل 5 مليون جنية او مقابل حياتها وحياة عزت، يقرر حسن أبو عصايا الاتصال بجاسم رجل شداد للحد من تصرفات عبد الجبار.

يزور حسن أبو عصايا نادرة برفقة جاسم، و تخبره



قصة مسلسل "عملة نادرة"

نادرة انها كانت قادمة اليه، يؤكد لها انه و كل رجاله طوعاً لها، يعود حسن أبو عصايا برفقة نادرة امام اهل النجع.

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

