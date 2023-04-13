شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 22.. رجب ينجو من الموت بعد إطلاق شهيرة النار عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، أحداثا متسارعة، إذ بدأت الأحداث باكتشاف شيري أن ممرضة هشام أصبحت لا تخبرها بأي شيء عنه، وتذهب إلى عيادة زوجها وتؤكد للممرضة شكها بها، وتحاول الأخيرة إثبات براءتها أمام شيري ولكنها تعنفها بهدوء حتى لا تخسرها.

ويزور شريف هشام في عيادته ويطلب منه التوسط بينه وبين زياد خاصة بعد تبرئة النيابة له، ويؤكد له أن شهيرة سبب جميع المشاكل وتخفي سرا ما.

تخبر شيري نرمين بأمر والد جميلة "رجب" وتفرح نرمين وتخبر شيري دون قصد عن حمل جميلة، تسألها شيري من أخبرها وتشير إلى أن زياد من أخبرها.

يزور هشام زياد وجميلة ويخبرهما عن زيارة شريف له في العيادة وطلبه في التوسط له، يخبر أكرم والدته انه قرر رفع قضية مرة أخرى، ويخبرها علمه بالرجل الغريب ولكنها تنكر وتؤكد ان شريف السبب وان الرجل الغريب لن يظهر مره اخرى.

ينجو رجب من حادث شهيرة، ويؤكد لزوجته انه لن يتنازل عن ابنته وسيذهب للصعيد ويخبر أقارب شهيرة مكان وجودها، تدرك داليا نصب زوجها طارق عليها وتطلب منه إعادة أموالها مرة أخرى ولكنه يرفض.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.