شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 22.. يسرا تكشف عن عدم تخصصها فى الطب البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثاً متسارعة، حيث شرحت الدكتورة سميحة لأوتاكا الذى يراقبها إنها دكتورة فى لغة الجسد وليس طب بشريا، خاصة أنه طلب منها تشخيص مرض ما يعانى منه، ولكنها فى مشهد سخرية ومعها محمد ثروت أكدت له أنها لا تعرف ما يعاني منه.

كما سأل سامح - آدم الشرقاوى السايس كيفية الذهاب لمنطقة المنيل، وقال له عايز "اتشعبط فى أى عربية"، ليؤكد له السايس أول الشارع هتلاقى عربية تاخدك للمنيل".

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.