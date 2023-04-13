شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 22.. فوز فريق المزايطة وحزلقوم يكسب الرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكبير "أحمد مكى " خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوى 7، وذلك قبل الشوط الثانى من المباراة على إشعال حماس فريق المزاريطة بعد خساراتهم فى الشوط الأول، وطلب منهم أن يلعبوا فى الشوط الثانى بكل قوة حتى لا يخسروا المزاريطة، وبالفعل عدلوا النتيجة وسجل الكبير هدف والعترة هدف لتصبح النتيجة تعادل.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الكبير أوى 7، دخل ضباط الشرطة المباراة للقبض على الكبير والقطر "مصطفى أبو سريع" بتهمة السرقة مما سوف يجعل المباراة تتوقف لكن قطر أبلغهم أن الكبير لا يعرف شئ عن نشاطه ونزل حزلقوم مكانه وسط تشجيع الجماهير و مربوحة "رحمة أحمد" له.

وأول ما نزل حزلقوم المباراة ضرب لاعب من الفريق المنافس مما تسبب فى ضربة جزاء و لكنها لم تسجل، وفى آخر دقيقة للمباراة سجل الكبير وحزلقوم هدف لتصبح النتيجة 4-3 ويحتفل الجميع بالفوز وعدم خسارة المزايطة ويكسب حزلقوم الرهان.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.