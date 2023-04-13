شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 22 .. محمد رمضان وبلال شامة وجها لوجه للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة بزيارة الفنان محمد رمضان منزل أحمد داش، ويفاجأ برن جرس الباب والفنان مجدى بدر "بلال شامة" ، ويرى جعفر بلال، والعين في العين، ثم يجري جعفر نحوه، ويضربه ضربا مبرحا ويسأله مين اللى وزك عليا وخطف ابنى، ولكن لم ينطق بلال شامة إلى أن صدمته سيارة أثناء هروبه من جعفر .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.