شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 22.. هجرس يحرز هدفا فى مرماه لفوز المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، ببداية مباراة كرة القدم بين فريق المزاريطة بقيادة الكبير "أحمد مكى" وفريق fhc المملوك لفاروق سماحة المنافس لحزلقوم، وسد بعزق "أحمد فتحى" أكثر من كرة.

كما سجل هجرس "محمد سلام" هدف فى نفسه وأظهر أنه ليس خائنا لفريق المزاريطة بل يفعل كل ذلك بعد اتفاقه مع حزلقوم وأنه ينتمى لفريق المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.