شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج لـ"القاهرة الإخبارية": "جميلة" تشبهني في الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام حجاج، إن شخصيتها في مسلسل جميلة، مكتوبة بشكل جيد في السيناريو، وعندما حولتها إلى لحم ودم وضعت كل التفاصيل الخارجية والداخلية، بداية من شكل جميلة وملابسها وتعاملاتها ونبرة صوتها واندفاعها وما إلى ذلك، حتى تكوين الشخصية الداخلي وأحاسيسها، إضافة إلى أنها مكتوبة بشكل واضح وعبقري من المؤلف أيمن سلامة، ويُعد ذلك ثالث عمل درامي لنا معًا.

وأضافت الفنانة ريهام حجاج، خلال حوارها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الشخصية في السيناريو واضحة وصارمة، ولكن هناك لمسات أضعها لتضيف لها صفة الإنسانية مثل بعض مشاهدها مع والدتها سوسن بدر أو (شهيرة)، هذا الجانب الإنساني يتدرج ظهوره حسب الموقف وطبيعة الشخصية التي أمامها، وأحيانًا نراها قوية وتارة ضعيفة، وأكثر شيء استغرق مني وقتًا، هو أن أحول هذه الشخصية الحادة والصريحة إلى إنسانة لها أحاسيس ومشاعر.

وحول مدى تشابه شخصيتها الحقيقية مع شخصية جميلة في المسلسل قالت ريهام حجاج: "جميلة" تشبهني في الحق؛ لأنني لا أحب الظلم نهائيًا، فهي قريبة مني في المنطقة التي تتعلق بنصرة المظلوم".

وبشأن تعرضت للظلم في حياتها قالت: "بالطبع نعم، ولا يوجد أحد لم يتعرض للظلم في حياته، ولكن الحمد لله الظلم لم يكن من الناس القريبين مني، ولذلك لم يترك أثرًا نفسيًا صعبًا لديّ، فإذا خذلني أحد ليس قريبًا مني لا أتأثر كثيرًا"، ونحن في النهاية بشر لنا أخطاؤنا، لكن للأسف أصبح الكثيرون يحكمون على ما لا يعرفونه، وهذه أصبحت سمة عامة، لم تعد تضايقني، وليس من حقي توجيه أحدًا لما يصح أن يفعله، فمن يسير في الخطأ فهو حر، وربنا سيحاسبنا في النهاية، فأنا لن أحاسب أحدًا".