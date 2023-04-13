الحلقة 21 من "1000 حمد الله على السلامة".. سميحة تحيس الحسيني في المطبخ ويستغيث

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الثانية والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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وشهدت الحلقة الثانية والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بسؤال فوقية وأكرم المتكرر لسميحة عن سماح ابنتها ولكن سميحة تخفي تواجدها مع حسام، يذهب الحسيني لسميحة ولكنه يخبرها انه من شركة الغاز وتخبره سميحة انها متأكدة من رؤيته قبل اليوم ويحاول فتح أحاديث مختلفة لكي يدخل المنزل، يدخل الحسيني منزل سميحة وتحبسه في المطبخ وتتصل بأكرم، ويستغيث الحسيني بصوت مرتفع، يتصل أكرم بسعيد البواب ويخبره ان الدكتورة سميحة تحفظت على حرامي.



تتصل سميحة بأكرم مرة أخرى وتخبره انها تنتظره في الشارع حتى يأتي، يدخل أكرم ومعه سعيد البواب ويتعرف على الحسيني ويخبرهم انه كان يسأل عن الدكتورة سميحة وأبنائها، يعترف الحسيني على جاكي وسمير المسيطر.



يبيع الحسيني سمير ويذهب ومعه سميحة وأكرم لمنزل جاكي، يفقد سمير الوعي بعد مفاجئة رؤيته لسميحة وأكرم، تواجه سميحة سمير وجاكي ويعترف سمير ببيعه للشقة، تطلب جاكي من سميحة الانفراد بها لتخبرها حقيقة الامر، تعرض جاكي على سميحة هاتف سمير لكي تشاهد الرسائل النصية التي تثبت ان جلال طلب من سمير بيع الشقة وتم ارسال الأموال لجلال، تقتنع سميحة بكلام سمير وتظن ان جلال لم يخبرها ببيع الشقة.



تقابل سماح حسام ويخبرها عن فكرة فيلم تساعدها في عملها السينمائي، تشير سميحة انها يمكن ان تنفذ الفيلم في كندا، ولكن حسام يريد منها البقاء ويخبرها ان هذا الفيلم يجب تصويرة في مصر، يتصل سامح بنيللي ويسألها عن مكان لتصليح هاتفه وتطلب منه الحضور.



اثناء استعداد سامح للنزول يجد انشراح امامه تسأل عن سميحة ويخبرها بعدم وجودها وتستأذنه ان

تنتظر والدته ويوافق، يركب سامح "مكروباص" و تتصل به نيللي لتطمئن عليه، يذهب سامح لنيللي و يخبرها انه سينتظرها حتى تنتهي من عملها، يتابع حسام كلامه مع سماح و يحاول او يلفت انتباهها لإعجابه بها بشكل غير مباشر

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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