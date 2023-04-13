محمد رمضان يتحدث عن نهاية مسلسله “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 06:50 مساءً - أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بردود أفعال الجمهور والإشادة بمسلسله الرمضاني “جعفر العمدة” والنجاح الذي حققته الحلقات التي تم عرضها حتى الآن، مؤكدا على متابعته لتفاعل المشاهدين معها .

قال محمد رمضان في لقاء ببرنامج “الراديو بيضحك” المذاع عبر إذاعة “راديو 9090” مع المذيعة فاطمة مصطفى أنه مع نجاح المسلسل وردود الأفعال حوله يرى أن عائلة “جعفر العمدة” أصبحت عائلة كل مصري .

تابع: “مبسوط جدا وشايف إن الحمد لله قدرنا نعمل اللي المفروض يحصل، إن الدراما المصرية يصبح ليها التأثير الأكبر في الشارع العربي ونصبح احنا الريادة زي ما كنا طول عمرنا” .

أضاف: “سنة 2013 اتعرض عليا مسلسل ومعملتوش، وفي 2014 عملت مسلسل “ابن حلال”، لما بصيت للدراما كان فيه بعض الحاجات اللي مضايقاني بشكل كبير جدا سنة 2013 عمري ما هنساها، وهو تفوق المسلسلات التركي على المسلسلات المصري” .

واصل الفنان محمد رمضان: “ليه جمهورنا يبص برة، أكيد العيب عندنا وفينا احنا .. احنا معرفناش نخاطبه صح ونشوف هو محتاج يشوف إيه .. احنا أد المسؤلية” .

وبسؤاله عن نهاية مسلسل “جعفر العمدة”، علق محمد رمضان: “هتتبسطوا جدا، النهاية بإذن الله هترضي الجمهور وتحبطش حد ويارب تليق بالمسلسل .. وفيه لسه صراعات ومفاجآت خطيرة جدا في الحلقات الجاية” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .