شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والي عن مشاركته فى مسلسل الكتيبة 101: شرف لي وفرصة لا تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد والي إنه أحب تجسيد شخصية "أحمد" في مسلسل الكتيبة 101 بشكل بسيط وحقيقي، متابعا: "لما قرأت الورق كله أول 15 حلقة، قعدت أفكر إزاي نعمله بشكل بسيط وحقيقي جدا، وأول سؤال سألته للمخرج محمد سلامة بعد أول مشهد، حضرتك حابب تزود حاجة على اللي أنا مذاكره في الشخصية ومحضرة، قالي لا تمام أوي بسطه في الوصول ليا ودا اللي هنشتغل عليه، فهفضل ماسك الأحداث بالشكل دا".

وأعرب عن فخره وسعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101، خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن، مشيرا أنه هذه الفرصة مهمة جدا، ولا تتكرر، لأن أي مشروع وطني يحدث مرة في فيلم أو حالة ستظل عايشة سنوات طويلة، متابعا: "بالنسبالي أفضل الأعمال اللي بحبها في حياتي، بتتكلم عن حرب أكتوبر، وكنت بتفرج عليها كل سنة في بيت جدي وإحنا متجمعين وكأنها حاجة جديدة، فهي التيمة المفضلة بالنسبالي، وبتمنى إن ييجي وقت أكون بعمل حاجة وطني من بطولتي، فهي أعمال ممتعة وفيها تفاصيل كثيرة ".

أحمد والي في ضيافة الخليج 365

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.





علي الكشوطي



علي الكشوطي



علي الكشوطي



أحمد والي



أحمد والي



علي الكشوطي