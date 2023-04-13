“عليك إتكالي يا الله” .. جورج وسوف يرتل دعاء بصوته بمناسبة شهر رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 05:47 مساءً - شارك الفنان جورج وسوف متابعيه بمقطع فيديو يتضمن دعاءا يبتهل فيه الله سبحانه وتعالى، وذلك بمناسبة شهر رمضان .

نشر جورج وسوف الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والذي يرتل فيه دعاء بصوته قائلا: “يا الله .. يا عالماً بحالي عليك إتكالي يا الله” .

وأرفق سلطان الطرب مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: “يا الله .. يا عالماً بحالي عليك إتكالي يا الله .. جورج وسوف .. رمضان” .

وفي سياق آخر كان قد تحدث الفنان جورج وسوف في اللقاء الإعلامي الأول له بعد وفاة نجله “وديع” عن تفاصيل الحديث الأخير بينه وبين وديع قبل وفاته، والذي كان في مكالمة هاتفية جمعتهما .

قال جورج وسوف خلال استضافته في برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني في إجابته على سؤال إن كان يتذكر آخر كلام صار بينهما: “طبعا بذكر، صحيت من النوم قالولي وديع راح على المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع” .

تابع: “كلمته قالي بابا أنا نص ساعة وارجع على البيت، إنه رايح يعمل فحص يشوفه بعد العملية إنه كيف .. قالي نص ساعة وأكون بالبيت وهي النص ساعة .. رحت على المستشفى غايب عن الوعي، شفت بعيني إنه مات قبل ما يقولولي إنه مات .. الله يرحمه” .