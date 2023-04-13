بعد زواج استمر 8 أشهر .. فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 05:47 مساءً - أكدت الفنانة التركية ديميت أوزديمير الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها المغني التركي أوزهان كوتش، بعد زواج دام لمدة 8 أشهر .

فقالت في بيان لها نشرته في استوري عبر حسابها على موقع “انستجرام”، معلنة خبر الانفصال: “صحيح أننا رأينا أننا لا نستطيع إدارة زواجنا لفترة وقررنا إنهائه” .

تابعت ديميت أوزديمير: “نحن نعلم أن هذا القرار الذي اتخذناه في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم سيؤثر أيضًا على عائلاتنا وكبار السن”

أضافت: “ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ عملية الطلاق بأكثر الطرق حساسية دون قلق .. نرجو منكم، أعضاء الصحافة لدينا التعامل مع هذه العملية بنفس الحساسية” .

وكانت قد تناقلت عدد من الصحف التركية خبر انفصال ديميت أوزديمير وأوزهان كوتش على خلفية الخلافات التي وقعت بينهما بسبب تصرف صدر من أوزهان في حفل عيد ميلاد زوجته في شهر نوفمبر الماضي، والذي أزعجها كثيرا .

ووفقا لما ذكرته التقارير الصحفية التركية، فإنه وبسبب هذا التصرف قامت “أوزديمير” بترك منزل الزوجية والانتقال للإقامة بمنزل صديقتها المقربة سعدت أوزديركنتي .

كما لم تتواجد ديميت في حفل افتتاح فيلم “اعتذر” من بطولة زوجها، رغم أنها شاركت في تسجيل الأغنية، وهو ما أثار الجدل حول انفصالهما وعدم تمكنهما من حل الخلافات بينهما على الرغم من مرور أشهر على الواقعة سبب المشكلة .

وكانت قد احتفلت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بزفافها على المغني التركي أوزهان كوتش، مساء الأحد 28 أغسطس الماضي .

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بمدينة إسطنبول، والذي شهد حضور عدد من النجوم أصدقاء العروسين .. وظهرت ديميت به بثلاث فساتين زفاف مختلفة .