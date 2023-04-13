شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز : بموهبتى وفنى بحاول خدمة لبلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم وليد فواز ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "الكتيبة 101"و انه من أهم الأعمال التى شارك بها فى دراما رمضان 2023.

وقال وليد فواز:"من أهم الأعمال اللى فرحان بيها السنة دى 2023 الكتيبة 101 وأنا لم أحمل سلاح وموقفتش على الجبهة زى الأبطال لكن بموهبتى وفنى اللى ربنا أنعم به عليا أحاول انى أخدم بلدى بالشكل ده وده اللى أقدر عليه دلوقتى وفى أى وقت هعتبر نفسى زى الجندى لو أطلبت فى أى عمل ذى طبيعة حربية أو عسكرية أو يوعى الناس وذى طابع تنورى أنا تحت أمر البلد”.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.