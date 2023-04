شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل حرب على ON وON دراما و watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثانية من مسلسل حرب اليوم الخميس على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل ظهور أحمد السقا بدور داعشى يدعى الشيخ عثمان يعود من ليبيا إلى القاهرة وينفذ أول عملية إرهابية في مترو الانفاق، أما محمد فراج فظهر بشخصة الرائد عمر الامام معاون مباحث قسم امبابة ومتزوج من نور (إيناس كامل)، ولديه ابن منها يدعى يوسف، ويبدأ في التحقيق بملابسات سماع دوى انفجار داخل احدى الشقق ومطاردة العناصر الإرهابية التي كانت داخل الشقة.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات، وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.