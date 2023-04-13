شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يودع الثلث الأخير من رمضان على أنغام "تم البدر بدري" لشريفة فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تم البدر بدري.. والأيام بتجري.. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام".. بهذه الكلمات التي تصدر من محطات الإذاعة والتليفزيون لتعلن عن قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، تثار حالة من الترقب والتأثر لدى الجمهور، فبعد أيام من انتشار أغنية "مرحب شهر الصوم" للفنان عبد العزيز محمود، في بداية رمضان، يبدأ الجمهور في ترديد أغنية "تم البدر بدري" لشريفة فاضل، لتوديع الشهر الكريم، واستعدادا لاستقبال العيد.

كلمات أغنية "والله لسا بدري يا شهر الصيام"

تم البدر بدري

والأيام بتجري

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

حيانا هلالك ردينا التحية سهانا جمالك بالطلعة البهية

دي فرحة سلامك ولا وداع صيامك

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

يا ضيف وقته غالي وخطوة عزيزة

حبك حب عالي في الروح والغريزة

أيامك قليلة والشوق مش قليل

والغيبة طويلة ع الصبر الجميل

لسه بدري حبة يتملى الأحبة

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

بتحلف يتيمك ما تلمح دموعه

وتسره بقدومك وتنور شموعه

وتسيب يوم وداعك فوق الأرض عيد

يا هالل بفرحة ومفارق بفرحة

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

تم البدر بدري والأيام بتجري

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

كانت بداية الأغنية من جانب الشاعر عبد الفتاح مصطفى الذي أحب تقديم أغنية مختلفة يرددها الناس في أواخر شهر رمضان، وبدأ يكتب كلماتها، وبعد انتهائه منها، عرضها على الإعلامي وجدي الحكيم الذي كان يشغل منصب مراقباً للموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية، وبعد الموافقة عليها، طلب الحكيم من الفنانة القديرة شريفة فاضل غنائها، وتلحين الموسيقار عبد العظيم محمد.