شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 22 .. هل يدخل جابر فى عداوة مع أنور تنتهي بالقتل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة on مسلسل ضرب نار الحلقة 22، التي من المقرر أن تشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث، بعد حلقة أمس التي شهدت بداية جابر (أحمد العوضي) في عمل جديد في تهريب السلاح، وإنقاذ مهرة (ياسمين عبد العزيز) لشقيقها طارق (أحمد غزي)، من تجار المخدرات، ولكنه يهرب منها في النهاية ويرفض العلاج، كما تكتشف مهرة خيانة سحر لها، ونقل أخبارها إلى زيدان (ماجد المصري).



مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 معرفة كيف يواجه جابر (أحمد العوضي) أنور (أحمد بدير) بعد عمله برفقة جون (طارق النهري)، وقتله رعد، وهل يدخل في عداوة معه تصل إلى القتل، وكيف تقابل مهرة الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها، خاصة بعد معرفتها بخيانة سحر لها، ومشاكلها مع زيدان؟.



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.