عناصر الدراما المسرحية في تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريباته بمسرح سينما هيبس بمركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

المخرج أحمد طه يواصل تدريبات الشباب المشاركين

وشهد مسرح وسينما هيبس، أمس الأربعاء، استمرار التدريبات، حيث قام المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع بتدريب الشباب المشاركين على أدوات الممثل وإعداده والتركيز وتدريبات الخيال، ثم درب الكاتب المسرحي سعيد حجاج مدرب الدراما المشاركين على عناصر الدراما المسرحية وبدايات التأليف وتكوين النص.

ويستمر التدريب اليوم الخميس حيث يتم قراءة ومناقشة بعض الأعمال المسرحية في

كلاسيكيات المسرح العالمي والبداية بقراءة نص أوديب ملكا من المسرح اليوناني. جاءت التدريبات بحضور محمد الروبي عضو اللجنة العليا، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع. وبالتوازي أقيمت ورشة تدريب موسيقى مع الموسيقار حسام حسنى على مسرح قصر ثقافة موط.

تقام الفعاليات بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، وينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.