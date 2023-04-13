شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: حلمى تحقق بالعمل مع منى زكى فى مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد خالد صالح، إن سبب حماسه الشديد للتواجد في مسلسل "تحت الوصاية"، هو أن العمل بطولة الفنانة منى زكي، حيث تتوفر له كل عوامل النجاح، بداية من المخرج محمد شاكر خضير، والمؤلفين خالد دياب، شيرين دياب، ووجود فريق عمل مميز مثل الفنان دياب، نهى عابدين، وغيرهما.

أكد «صالح» في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم منى زكي، كان كفيلًا بأن يوافق على المشاركة في المسلسل قائلًا: "أى ممثل يتمنى المشاركة فى عمل معها، وأنا من جمهورها منذ أن بدأت أشاهد السينما والمسلسلات، وعندما تعاونت معها أصبحت من جمهورها كإنسانة، فهى شخصية متواضعة ومحترفة، وبالعمل معها أعتبر نفسي حققت حلمًا انتظرته طويلًا".

وأضاف: "قضية الوصاية التي يناقشها العمل مهمة للغاية، وسعدت بأن هذه القضية تناقش من رؤية مخرج كبير مثل محمد شاكر خضير، إذ إن العمل لا يسلط الضوء على قضايا المرأة بقدر ما يسعى لمناقشة قوانين لابد أن ينظر إليها ويتم تعديلها، وهذا سيظهر أكثر في نهاية المسلسل، وأتمنى أن يسهم العمل في تغيير هذه القوانين، حتى يكفل للأم أحقية الوصاية على أطفالها بعد وفاة الأب".

وأشاد «صالح» بالتنوع والاختلاف في المنافسة الرمضانية هذا العام، معلقا بالقول: "هذه المنافسة في صالح الجمهور والصناعة في نهاية الأمر، فلابد في كل عام أن يكون هناك اختلاف وتطور وتقدم في الصناعة".