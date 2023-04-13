شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز : وافقت على مسلسل رسالة الإمام بدون تفكير لأنها فرصة لا تعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم وليد فواز ضيفا على تليفزيون السابع مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "الكتيبة 101"ومسلسل رسالة الإمام، وتحدث عن الإمكانيات الضخمة التي وفرتها الشركة المتحدة للعمل الذى خرج بصورة مشرفة لمسلسل رسالة الإمام.



وليد فواز مع علي الكشوطي

وقال وليد فواز:"أنا ما فكرتش أصلا لأسباب كتير أوى أنا اللى رشحنى لمسلسل رسالة الإمام تامر محسن وهو اللى قدمنى بشكل واضح و للناس من خلال مسلسل بدون ذكر أسماء وتأليف الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، ولما تامر كلمنى قالى إحنا عندنا مشروع والمخرج لليث حجو، وأنا كمان من زمان كنت عاوز اشتغل مع ليث حجو ومن بطولة النجم خالد النبوى واشتغلت معاه قبل كده والشغل معاه متعه كل العناصر مكتملة والمسلسل فرصة لا تعوض".



علي الكشوطي



علي الكشوطي



وليد فواز وعلي الكشوطي



وليد فواز

وتابع فى حديثه:"بتبقى صعب ومتعبه لكنها فيها متعه قريت شويه حول شخصية المطلب ابن عبد الله اللى بقدمها فى المسلسل ودى شخصية حقيقية كان والى مصر سنة ونصف أو سنتين وكان عنده تقلبات فى حياته وحاولت ارسم الشخصية من خيالى زى الرسام بالإضافة إلى ارشادات الليث حجو و محمد هشام عبيه وشغلى فى المسرح كتير وصلنى ازاى ارسم بسهولة الشخصية".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر