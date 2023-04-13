أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 02:43 مساءً - ردت الإعلامية أسما إبراهيم على انتقاد الفنانة منة شلبي لها بسبب سؤال كانت قد وجهته في برنامجها “حبر سري” للفنانة ريهام عبد الغفور، تشير من خلاله إلى أن “شلبي” حققت نجاحات وسبقت الأخيرة بخطوات كبيرة .

قالت أسما إبراهيم في تعليقها على هذا الانتقاد في عدة تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر”،: ” بعيدا عن الطريقة والعيب واللي مش عيب في السؤال الموجه للجميلة ريهام عبد الغفور” .

تابعت: “ما كانش مقصود التقليل من المبدعة ريهام عبد الغفور بالسؤال ده، خصوصا أنها محققة نجاح كبير شايفينه ولامسينه” .

أضافت في تغريدة أخرى: ” الغرض من السؤال ما كانش خبيث أد ما هو إشادة بتاريخ منة شلبي وتحفيز ريهام عبد الغفور للاستمرار في صعودها ونجوميتها اللي اتأخرت لأسباب ملهاش علاقة بروعة أداءها ولا بموهبتها الكبيرة” .

واصلت أسما إبراهيم: “وبأكد إن كل التقدير والاحترام لريهام عبد الغفور وإن مش مقصود تماما اللي وصلك أو اللي بتحاولي توصليه من ردك” .

وكانت قد انتقدت الفنانة منة شلبي السؤال الذي تم توجيهه إلى ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، وتضمن مقارنة بينهما .

فوجهت مقدمة البرنامج الإعلامية أسما إبراهيم سؤالا للفنانة ريهام عبد الغفور جاء فيه: “تقري وتعترفي إن منة شلبي سبقتك بخطوات كتير أوي” .

لترد ريهام عبد الغفور: “اعترف جدا .. منة شلبي دي حبيبة قلبي، أنا من أشد المعجبين بيها وأنا بحبها وبحترمها جدا فنيا وإنسانيا وبحترم التطور اللي حصلها على كل المستويات وبتمنالها كل التوفيق في مسلسلها” .

وبسؤالها عن إن كان قد ساندت منة شلبي في أزمتها الأخيرة وقضية اتهامها بحيازة المخدرات، قالت: “هي صحبتي أوي وحبيبتي من زمان، مبحبش اتكلم في الحاجات دي وخلينا نعدي القصة دي لإنها اصلا اتنست بقى” .

وعلقت منة شلبي على سؤال المقارنة بينها وبين ريهام عبد الغفور في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، معربة عن استيائها من مثل هذه النوعية من الأسئلة .

فكتبت قائلة: “عيب أوي الأسئلة اللي من النوع ده، حقيقي عيب .. ريهام فنانة كبيره جدا واحنا مش ف سباق، احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض .. عيب” .