أمير طعيمة: “لا عزاء للي في قلوبهم مرض”

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 02:43 مساءً - وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى كل من هاجم وانتقد مسلسل الفنانة منى زكي “تحت الوصاية” قبل عرضه والاتهامات التي لاحقتها بالإساءة للحجاب بعد طرح البوستر الخاص به، مشيدا بالعمل ومتحدثا عن دوره في إبراز قضايا تهم المجتمع .

كتب أمير طعيمة في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “هل فيه حد من اللي هاجموا منى زكي قبل عرض المسلسل اعتذرلها ؟ .. هل فيه حد قال أنا اتسرعت والمسلسل ما بيهاجمش الحجاب” .

تابع: “وإنه طلع ضرورة درامية بتعكس شكل البنت الشعبية البسيطة اللي بنشوفها كل يوم، وإن الشقا اللي كان على وشها في البوستر ده له صلة بمآساتها في المسلسل؟” .

أضاف: “حد اتأسف إنه هاجم عمل فني محترم هيؤدي آجلا أو عاجلا لتغيير قوانين عفى عليها الزمن بتظلم المرأة .. حد من اللي عنده جذور تشدد مقيتة وبيفترض إن الفنان ده كافر ووظيفته هدم المجتمع طلع وسقف لصناع العمل” .

واصل: “على وعيهم وحرفيتهم واهتمامهم بتقديم فن هادف يسعى لتغيير المجتمع للأفضل؟، الإجابة: لأ، ومحدش هيعتذر ولا هيرد للناس دي حقها” .

واختتم الشاعر أمير طعيمة: “لأن احنا بقينا فاضيين للشتيمة والهجوم على الناس وتعويض عقد النقص اللي عندنا بمهاجمة ناس ناجحة ومؤثرة .. برافو كل صناع العمل من كبيركم لصغيركم، ولا عزاء للي في قلوبهم مرض” .

يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” يشارك به عدد كبير من النجوم منهم: منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، نهى عابدين، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري وغيرهم .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير .