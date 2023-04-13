كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 02:43 مساءً - أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم عن غضبها وانزعاجها من بعض التعليقات السلبية التي تلقتها من جانب عدد من المتابعين، حيث تنمروا من خلالها على شكلها وشكل وجهها .
وذلك بعد أن نشرت نادين تسيب نجيم مجموعة من الصور لها، ظهرت بها وهي تستعرض استخدامها لمنتجات تجميل خاصة بها في مشهد زفافها بالحلقة الأخيرة من مسلسل “وأخيرا” .
أعادت نادين نشر هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وأرفقتها بتعليق وجهت عن طريقه رسالة إلى المتنمرين عليها .
فكتبت قائلة: “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور .. ألا يخجلون من أنفسهم؟، أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟” .
تابعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: “للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض .. كن لطيفًا، لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم” .
يذكر أن مسلسل “وأخيرا” تم عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويتكون من 15 حلقة .
والعمل مشترك (سوري – لبناني)، وانضم في بطولته كلا من الفنانين: نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، وسام صباغ، سعيد سرحان وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتعرض للتنمر بسبب هذا الأمر .. وتعلق: “أين هي الإنسانية؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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