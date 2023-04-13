نادين نسيب نجيم تتعرض للتنمر بسبب هذا الأمر .. وتعلق: “أين هي الإنسانية؟”

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 02:43 مساءً - أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم عن غضبها وانزعاجها من بعض التعليقات السلبية التي تلقتها من جانب عدد من المتابعين، حيث تنمروا من خلالها على شكلها وشكل وجهها .

وذلك بعد أن نشرت نادين تسيب نجيم مجموعة من الصور لها، ظهرت بها وهي تستعرض استخدامها لمنتجات تجميل خاصة بها في مشهد زفافها بالحلقة الأخيرة من مسلسل “وأخيرا” .

أعادت نادين نشر هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وأرفقتها بتعليق وجهت عن طريقه رسالة إلى المتنمرين عليها .

فكتبت قائلة: “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور .. ألا يخجلون من أنفسهم؟، أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟” .

تابعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: “للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض .. كن لطيفًا، لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم” .

يذكر أن مسلسل “وأخيرا” تم عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويتكون من 15 حلقة .

والعمل مشترك (سوري – لبناني)، وانضم في بطولته كلا من الفنانين: نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، وسام صباغ، سعيد سرحان وغيرهم .