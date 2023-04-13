شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 22.. هل يمسك جعفر بلال شامة ومعرفة طريق ابنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الماضية من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والتي حملت رقم 21، بذهاب بلال شامة (مجدى بدر) إلى منزل سيف (أحمد داش) في وجود جعفرالذى شاهد بلال شامة على باب المنزل ليتحرك بشكل سريع ناحيته وتنتهى أحداث الحلقة وسط ترقب كبير من الجمهور بامساك جعفر ببلال شامة ومواجهته ومعرفة منه الشخص الذى حرضه على خطف ابنه من 19 سنة.

ويتوقع الجمهور أن يمسك جعفر ببلال شامة في حلقة اليوم رقم 22 من المسلسل خاصة بعدما استطاع الأخير الهروب من جعفر في مناسبتين سابقتين، فهل تشهد حلقة اليوم تحقيق رغبة الجمهور بامساك جعفر ببلال ومعرفة هوية الشخص الذى حرض على خطف ابنه أم يستطيع بلال الهروب مرة أخرى من جعفر وتأجيل المواجهة إلى حلقات مقبلة.

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصرياً على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.