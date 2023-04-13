شكرا لقرائتكم خبر عن 3 احتمالات وراء دوافع دلال للتحريض على خطف ابن جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحلقة الماضية من مسلسل جعفر العمدة عن هوية الشخص الذى حرض بلال شامة (مجدى بدر) على خطف ابن جعفر العمدة (محمد رمضان) وهى زوجته دلال (إيمان العاصى) وذلك بعدما اتصل بها بلال وطلب مقابلتها لمساومتها على إخفاء سر تحريضها له على خطف ابن جعفر مقابل مبلغ من المال وإلا سيخبر جعفر بالحقيقة الكاملة.

وبدأ الجمهور في وضع احتمالات لدافع دلال بالتحريض على خطف ابن زوجها جعفر من زوجته الأولى ثرياً (مى كساب)، الدافع الأول هو دافع الحب حيث أن دلال قامت بذلك بسبب حبها لجعفر ورغبتها في عدم وجود أبناء له من زوجته الأولى حتى لا تكون لها أهمية أكبر عنده، أما الاحتمال الثانى بأنها فعلت ذلك انتقاما من قتل جعفر لشقيقها يوسف ودعماً لعائلتها في خلافاتها مع جعفر.



ايمان العاصى بشخصية دلال فى جعفر العمدة

الاحتمال الثالث وراء تحريض دلال على خطف ابن جعفر، هو أن يكون هناك موقف ما حدث في الماضى لم تكشفه الأحداث حتى الآن، جعل جعفر يتزوج من ثريا قبل دلال رغم أنها هيا حبه الأول وتربطهما قصة حب منذ الطفولة، على أن تكشف الحلقات الحلقات المقبلة عن الدافع الحقيقى وراء تحريض دلال على خطف ابن جعفر.

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصرياً على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.