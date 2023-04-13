شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا جوليا أول فيلم سوداني بقسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي اختيار فيلم "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلا في قسم "نظرة ما بمهرجان كان السينمائي، وهو أول فيلم سوداني يشارك في هذه المسابقة.

كما أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي إختيار الفيلم التونسي بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية ومن بطولة النجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

الفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.



مهرجان كان السينمائي

ومن المقرر عرض فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولتها الممثل العالمى جوني ديب في افتتاح مهرجان كان السينمائي هذا العام، يلعب ديب دور لويس الخامس عشر، وسيتم عرض العمل يوم 16 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".

يمثل فيلم Jeanne du Barry عودة كبيرة لديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة آمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثل والمخرج Maïwenn ، الذي عرضت أفلامه السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

تلعب Maïwenn أيضًا دور البطولة في الفيلم بصفتها Jeanne du Barry، والتي توصف بأنها "امرأة شابة من الطبقة العاملة المتعطشة للثقافة والمتعة، وتستخدم ذكاءها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي واحدة تلو الأخرى" مما يجعلها المفضلة لدى الملك "ديب".

العمل يعد أول فيلم سينمائي لديب منذ فيلم Minamata الذى طرح خلال عام 2020 والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.