مدحت صالح في سهرة طرب من طراز خاص بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ازدادت ليالى الأوبرا الرمضانية جمالًا وتزينت بسهرة طرب من طراز خاص التمع خلالها الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد ووسط تفاعل الحضور ظهر مدحت صالح بكامل لياقته الفنية ليجدد عهد الأصالة مع الجمهور وبصوته المدموغ بسمات جيل العظماء تغنى بباقة مختارة من أعماله الخاصة كان منها حنيت للبيت، بحلم علي قدى، المليونيرات، يتقال، بنتي وحبيبتي، الدنيا لو هتيجي، محبتك جنون، مافيا، نوري نور، أنا مش بعيد، حبيبي يا عاشق، ماشي في ضلها، هتكلم، أنا هو أنا، وعدي، ابن مصر إلى جانب عدد من أعمال زمن الفن الجميل التى اعتاد أداءها منها برمي السلام، أى والله، تلات سلامات، الحلوة داير شباكها ويا حبيبي واحشني.



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وعقد على المسرح الصغير ندوة

ثقافية ناقشت السيرة الهلالية وتأثيرها على الأدب الشعبى باعتبارها أحد الملاحم الشهيرة فى هذا المجال، كما تم استعراض نماذج من أقسامها الثلاث واستضافت كل من الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور خالد عبدالحليم أبو الليل أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وقدمتها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور أحمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى ضمت محمد عفيفي (ربابة)، لبيب موسى (كولة)، إبراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (إيقاع)، محمد مصطفى (دف).