نميمة الساحل: مايوه رانيا يوسف المخرم يضعها في موقف محرج ويكشف منطقة حساسة ومتابع: مالِك يا مدام ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - اعتادت النجمة رانيا يوسف على الإطلالات الجريئة، فهي لا تهتم بالنقد والهجوم لكنها تفعل ما يحلو لها.

وتتسم معظم إطلالات رانيا يوسف بالجرأة ويعتبرها الجمهور غير لائقة أحيانًا، ما بين فساتين وإطلالات كاجوال وآخرها مايوه عرضها لانتقاد كبير خلال الساعات الماضية.

نشرت رانيا يوسف عدة صور لها على حسابها على أنستجرام ، خلال عطلتها الصيفية بالساحل ، وظهرت رانيا يوسف بمايوه مثير “ بكيني” وارتدت فوقه “ كاش مايوه أبيض شفاف” ، ما أظهر تفاصيل إطلالتها .

وبعد صور مايوه رانيا يوسف ، هاجم الكثير من المتابعين الفنانة في التعليقات على الصور رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رانيا يوسف صور جريئة ، لكنها لم ترد على أي من التعليقات .

وجاء في بعض التعليقات على مايوه رانيا يوسف :" إيه ده يا فنانة ؟ ، مالك يا فنانة ؟ ، ميصحش يا مدام رانيا" .