شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب .. اللقاء الثالث بين أحمد السقا ومحمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع مسلسل حرب الذي يعرض حاليا في إطار دراما رمضان 2023 بين أحمد السقا ومحمد فراج للمرة الثالثة لهما ما في عمل فني والثانية بمسلسل تليفزيوني.

لقاء أحمد السقا وفراج الأول كان من خلال فيلم "المصلحة" الصادر عام 2012 من إخراج ساندرا نشأت، إذ جسد فيه السقا دور ضابط شرطة ( حمزة أبو العز) فيما جسد فراج دور شاب من سيناء مستهتر (سليمان المسلمي) شقيق تاجر مخدرات، ويتسبب في مقتل ضابط شرطة (يحيى أبو العز) أحمد السعدني، ويسعى شقيقه للانتقام منه.

أما اللقاء الثاني بين السقا وفراج كان من خلال مسلسل " الحصان الأسود" عام 2017، لتكون هناك مطاردات أيضا بين الاثنين وشخصياتهما في العمل الدرامي ( فارس رشدي) و(عمرو جابر).

قنوات عرض مسلسل حرب

مسلسل "حرب" من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف هانى سرحان، وكشفت شركة سينرجى الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل حرب والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية الحصرية خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية فور عرضها تليفزيونيا.

ويعرض مسلسل حرب ي تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة 3.15 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 3.15 عصرًا.

ويعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في الـ4:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 صباحًا.